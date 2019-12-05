北約峰會聲明首提「中國挑戰」 成員國支持拉北京參與軍備控制談判

「這是第一次，我們回應中國崛起——兼論其帶來的挑戰和機會，以及其對我們安全的影響」。斯托爾滕貝格在峰會後的記者會上說：「（成員國）領袖們同意我們需要以（北約）同盟的方式一同回應這情况，以及我們必須找到方法以鼓勵中國參與軍備控制的安排。」

美國總統特朗普去年拍板退出美俄的《中導條約》時，曾表明除非中國加入跟美俄商討放棄開發中遠程導彈，否則華府無意獨自受限制，被解讀為欲迫使中方加入將來的大國軍備控制或裁軍協議。但中方表明反對。

稱中國亦帶來機會並非樹新敵

斯托爾滕貝格此前已提到峰會將討論中國事宜，但稱「這無關北約要進入南海」，只是考慮到中國「正在接近我們」，例如在北極和非洲地區以及網絡世界，甚至是在歐洲大舉投資基建。他強調並非旨在創造新敵人，而是分析和理解，進而以平衡方式回應中方帶來的挑戰。

峰會「倫敦聲明」第6項點名提到中國，稱「我們確認中國正在增長的影響力及其國際政策同時帶來機會和挑戰，令我們需要以同盟的方式一起回應」。同段也提到北約和盟友承諾確保包括5G技術在內的通訊安全，承認這有需要依賴安全和有彈性的制度，以及宣布太空新增為北約行動範疇之一。

特朗普：華為是「安全風險」

5G問題是華府另一憂慮中方挑戰的重要範疇，峰會後特朗普便重申中國電信設備商華為是「安全風險」，聲言跟他討論過的其他成員國領袖也同意不讓華為在5G關鍵基建有角色。5G技術是華為重點項目，亦是中美貿易戰的重要議題。峰會東道主英國首相約翰遜被問及這點時，稱不想英國「不必要地仇視海外投資」，但也不能「損及我們的關鍵國安利益或跟五眼聯盟其他伙伴合作的能力」，強調上述條件會是決定華為去留的關鍵標準。

聲明同時稱俄羅斯的侵略式行動是歐洲大西洋地區安全的威脅，並誓言用強而有力的行動應對恐怖主義。

（法新社/路透社）