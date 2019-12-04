稱未開戶被竊資料 加州女生告抖音

案情指「抖音」於今年4月暗中把大量私人且可用於辨識的用戶資料，包括用戶使用的電子裝置及所有曾經瀏覽的網站等，轉移到中國的伺服器bugly.qq.com和umeng.com，兩者分屬中國大型科企騰訊及阿里巴巴集團。

無建立帳號 私人影片遭上載

其中一名原告Misty Hong為居於加州的女大學生，今年3、4月間曾下載「抖音」應用程式，但從未建立帳號，惟數月後發現「抖音」在她不知情的情况下替她建立帳號，還為她建立個人檔案，內有從她拍攝的影片中蒐集得來的資訊，但她從未上載有關影片。

文件亦指控「抖音」應用程式內嵌中國搜尋引擎百度及中國廣告服務Igexin的原始碼。網絡安全專家曾於2017年發現Igexin讓開發人員可在用戶手機上安裝間諜軟體。「抖音」未回應指控，但重申所有美國用戶的資料都儲存在美國，備份在新加坡。

「抖音」為北京字節跳動科技有限公司所有，國際版TikTok則完全在中國境外營運，公司曾保證不會在中國儲存用戶資料。美國政府正就「抖音」儲存用戶資料及審查政治敏感內容調查。

（路透社）