雛妓案擬召安德魯作證 王室發聲明代開脫

5名受害人的代表律師說，由於安德魯是常客，相信能提供有關於性買賣的重要資訊，希望當面質詢和聽他的解釋。不過，由於是美國法官簽發傳票，安德魯有權不出席。

女事主接受BBC訪問

宣稱17歲時曾接待過安德魯的朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）首次接受英國傳媒訪問，在周一（2日）播出的BBC訪談中，重申2001年她是由愛潑斯坦及英國名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）安排，為安德魯提供性服務。雖然安德魯一直否認與朱弗雷有性行為，但朱弗雷稱在她和安德魯之間，只有一人說真話，而那就是她，又說：「有一點我能夠告訴你們，你不會忘掉重壓在你身上的人的面容。」

朱弗雷還說：「我懇請英國人民站在我一邊，幫我打這場仗，不要接受『這是可以的』。這不是庸俗的性愛故事。這是被販賣的故事、被虐待的故事，及你們王室成員的故事。」

（BBC/法新社）