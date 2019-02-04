FBI警告FaceApp安全風險 議員籲美國人即刪同類程式

專家：用家資料或傳至境外敵營

FaceApp是一款人工智能（AI）人臉編輯程式，可將照片中人變老或變得年輕，其趣味性廣受網民歡迎，但同時惹來安全隱憂。有專家研究FaceApp的服務條款後，發現其私隱政策允許應用開發者獲得圖像的永久權利和向廣告商提供數據，個人資料可能被傳送到「敵對外國勢力」，民主黨參議院領袖舒默今年7月去信聯邦調查局（FBI）和聯邦貿易委員會（FTC），促請調查FaceApp是否涉及私隱風險。

舒默周一公開FBI的回信。FBI在信中警告，俄羅斯情報部門能夠遙控俄羅斯網絡內所有通訊和伺服器，毋須通知網絡服務供應商（ISP），令所有在該國研發的程式都有安全風險。舒默呼籲所有美國人考慮立即刪除像FaceApp這類的程式，在下載「海外敵對國家」開發的程式前要極之小心。

聲稱是FaceApp創辦人兼總裁的男子貢恰羅夫（Yaroslav Goncharov）周一發表聲明，強調公司沒有將用戶資料出售或分享給第三方，所有資料都被儲存在俄羅斯以外由美國亞馬遜公司和Google運作的雲端伺服器。FaceApp於2017年由聖彼得堡一家名為Wireless Lab的公司研發，貢恰羅夫曾經在被稱為「俄羅斯版Google」的Yandex中擔任高層。

俄售手機明年須預裝俄軟件

另一方面，俄羅斯總統普京周一簽署法令，從明年7月起，所有在該國出售的智能手機、電腦和智能電視，都必須預先安裝一系列俄羅斯軟件，名單稍後公布。今次法令被視為政府扶植俄羅斯科網企業，以與海外企業競爭。有電子產品零售商抱怨，有關法規推出前未有諮詢業界。

（華爾街日報/路透社）