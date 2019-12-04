咫尺地球：全球抗爭系列：伊拉克和香港 哪些可堪比較？ ／文：沈旭暉

言猶在耳，伊拉克爆發薩達姆倒台後最大規模的群眾示威，政府實彈鎮壓，實行宵禁、斷網，造成數百人死亡、數千人受傷，大批難民湧向北部庫爾德區，當地朋友哭訴「一國兩制」的保護網接近崩潰，街頭充滿混亂，一切和數月前的小確幸全然不同。

未除Root Cause不滿足於階段勝利

香港媒體集中報道當地抗爭的成效：政府早就宣布成立真正的、有法定效力的、非魚目混珠來「檢討」的獨立調查委員會，警察殺示威者不但被審判、更被判問吊，最新發展是總理邁赫迪也辭職下台，彷彿伊拉克民間訴求一律成功，但群眾仍未撤退，現在的目標，已變成伊拉克政府的結構性改革。我們談過的智利、黎巴嫩、加泰隆尼亞，到現在的伊拉克，抗爭到了最後，都由表面上的切入點深入Root Cause，群眾由於對傳統精英不信任、感到過往太容易被官僚語言偽術「忽悠」，不再滿足於階段性勝利，這也是新時代的普遍現象。

伊拉克抗爭的Root Cause，首先是結構性貪污。薩達姆時代的伊拉克自然也不廉潔，通過窮兵黷武維持局面，但奉行社會主義的復興黨，畢竟有基本基建、福利和就業保障。但民主化後的伊拉克新政府貪污更嚴重，在國際透明組織的全球貪腐觀感指數位列倒數12，比蘇丹、津巴布韋等非洲國家排名更後，青年失業率高達25%，是整體失業率的兩倍，加上經常斷水斷電。諷刺地，不少人開始懷念起薩達姆時代的穩定。

境外「太上皇」勢力離地失民心

由於貪腐問題難以解決，伊拉克群眾又開始把憤怒苗頭向外國勢力轉移。自從薩達姆倒台，什葉派佔多數的伊拉克，幾乎唯什葉派龍頭大國伊朗馬首是瞻，伊拉克什葉派最高精神領袖西斯坦尼影響力固然龐大，但伊朗最高精神領袖哈梅內伊「太上皇」影響更不能低估。由於新伊拉克在美國堅持下厲行「去復興黨化」，嚴禁前朝精英進入新政府，除了逼得這批失去特權的精英投身ISIS等激進組織，也令新一代權貴成為伊朗附庸，對一般人的訴求，愈來愈離地。這一波示威最終演變成群眾高呼「伊朗滾出伊拉克」，更焚毀伊朗駐伊拉克聖城納杰夫的領事館，一切制約都已解禁。

乏人選破困局 香港更不堪

西斯坦尼、什葉派老牌民兵領袖薩德爾等都感到形勢不妙，紛紛和現政府割席，這固然加速了總理辭職的決定，卻令群眾運動得到更大momentum，更難收拾。伊拉克新一代強調「無大台」，對任何傳統領袖都不信任，對各派系之間的共識政治充滿犬儒。要運動終結，除非是憲法層面的改革，增加直接民主元素，減低精英閉門造車，但這除了涉及內部權力重新分配，也觸及敏感的國際持份。要是buy time，伊拉克群眾信服的反恐英雄阿沙迪因為被現政府解僱，倒是打破困局的理想人選。可惜香港連這樣的人選也沒有，「太上皇」勢力只有更龐大，結構更難解，奈何。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）