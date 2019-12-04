北約腦死論 美法總統交鋒

第二次世界大戰後，英美等跨大西洋國家為應對蘇聯擴張的威脅，成立北約組織與之抗衡，訂立相互防禦協議。不過馬克龍上月針對美國不肯履行責任，公開埋怨北約成員國在關鍵問題上，不能再合作，情况儼如這個同盟已經「腦死亡」。

特朗普斥侮辱 馬克龍捍衛觀點

特朗普周二在美法預定的雙邊會晤前，先在美國大使官邸與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）舉行早餐會和開記者會，其間談出一系列議題（表）。他指馬克龍的「腦死」言論「非常侮辱」、「非常不敬」、「非常危險」。他說：「北約有一個偉大的目標……（馬克龍的言論）實際上是令其餘28國非常、非常討厭的言論。」他批評馬克龍說﹕「你不能到處這樣講北約，這是非常不敬的。」他又指「沒有人像法國更需要北約」。他還表示可以預見法國將「分裂」出北約，但沒有解釋原因。

特朗普還談到英國大選，說英相約翰遜非常有能力，將勝任有餘。

特朗普其後和馬克龍會談，其間兩人就多項議題在記者面前針鋒相對。首先，特朗普陣營多番稱在敘利亞和伊拉克俘獲的「伊斯蘭國」（ISIS）戰士「很多來自歐洲」，他問「法國是否願意接回當中的法國恐怖分子」。馬克龍回應說﹕「認真一點，你們在當地俘獲的大部分（ISIS）戰士是來自敘利亞、伊拉克或該地區。」

兩人對於北約成員國應如何與俄羅斯打交道亦有分歧。特朗普說﹕「我認為我們與俄羅斯談得來。」他指馬克龍和法國都有同感。不過馬克龍其後補充道，「有策略地與俄羅斯對話十分重要」，「領袖們不應太天真」。馬克龍又再次捍衛他稱北約「腦死亡」的觀點，他說﹕「我知道我的言論引起了一定的反響，但我確實支持此說。」

（法新社/獨立報/紐約時報）