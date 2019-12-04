出招阻靠攏中國 隨時反效果

巴西大豆出口中國增三成

受惠於匯率和中美貿易戰，巴西及阿根廷搶佔美國農民和企業的出口空間，其中巴西大豆佔中國大豆進口比例由中美貿戰前的40%大增至77%，今年10月巴西向中國出口的大豆、豬肉等貨品總值達255億美元，等同巴西向美國出口鋼鐵總值逾10倍。

《華爾街日報》引述分析指出，貿易戰涉及的不確定貿易政策使投資者卻步，已損及美國經濟，其中製造業已連續4個月下滑，而華府早前亦需批出280億美元津貼，補助農民。

美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員德博列（Monica de Bolle）指出，在美國對中國影響拉美的憂慮加深之際，美方的做法適得其反，巴西等國勢傾向與中國建立長期穩定的關係，特別在特朗普尋求連任前景未明之際，中國國家主席習近平似乎仍會在位一段長時間，中國被視為更可靠的選擇。戰略暨國際研究中心（CSIS）專家賴因施（William Reinsch）指出，特朗普的決定會讓許多人坐立難安，「別人會懷疑，如果在任何情况下都會遭遇關稅懲罰，談判還有什麼意義。」

（綜合報道）