特朗普燃貿戰新火頭 加徵巴西阿根廷關稅

指兩國操縱貨幣 損美農民利益

美國去年3月宣布將以「國家安全」為由，將向全球進口商品實施關稅，當中鋼鐵徵稅25%，鋁材徵稅10%。巴西及阿根廷等國在有關措施落實前，便與美國達成協議，以商品免稅限額換取豁免。目前美國對巴西和阿根廷進口的鋼鐵和鋁材分別徵稅0.9%和2%。惟兩國因經濟增長放緩及政局不明朗等因素，導致貨幣轉弱，其中巴西里拉兌美元上周一度跌至4.27兌一美元，達歷史低位。農產品跌價更進一步打擊美國農民，觸動特朗普神經。

特朗普周一在Twitter發文，斥巴西及阿根廷「正掌控其貨幣大規模貶值」，對美國農民不利，因此決定對來自這些國家的所有鋼鐵和鋁材恢復徵收懲罰性關稅，「即時生效」。白宮暫未發出相關指令或說明有關措施的詳情。

巴西總統博索納羅回應新關稅措施時稱，將首先與經濟部長商討，如必要會致電特朗普直接溝通。巴西外交部亦發表聲明，稱已就此問題與華府接觸，巴西政府將努力維護巴西的貿易利益，並確保與美國的貿易流動性。阿根廷外交部發言人稱，外長福列（Jorge Faurie）周一與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）通電話，嘗試避免新關稅措施，但拒絕透露詳情。

專家：兩國「攬炒」 美恐自食其果

分析師與經濟專家普遍不同意特朗普指控兩國操控貨幣的說法。巴西聖保羅ASA銀行首席研究員卡瓦爾（Carlos Kawall）指出，巴西迄今一直長期採用貨幣自由浮動政策，並無改變，貨幣轉弱全因美元強勢。相反，近月巴西及阿根廷實質正不斷撥出儲備拋售美元，以支持本國貨幣匯價。美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員德博列（Monica de Bolle）亦認為，巴西與阿根廷均無操縱匯率，警告萬一巴西與阿根廷的出口狀况因特朗普的招數受挫，兩國的貨幣將無可避免進一步轉弱，最終使美國自食其果。

另外，美國貿易代表署同日亦發表報告，宣布因應法國早前對美國企業徵收數碼服務稅，美國將向法國進口貨品課以最高達100%的關稅，涉及貨品包括香檳、芝士和手袋等，雖然有關建議暫未落實，但將為特朗普報復法國鋪路。

貿易代表萊特希澤亦就世貿組織（WTO）裁定空中巴士補貼案中「歐盟未遵守裁決」，表明可能上調關稅，以強而有力的行動讓歐盟明白消除扭曲市場的補貼符合歐盟利益。法國經濟和財政部部長勒梅爾回應，美國對法國產品加徵關稅的行為「不可接受」，歐盟將準備反制。《紐約時報》評論稱，特朗普的舉動顯示，無論是過去達成的協議還是政治盟友關係，都不保證能讓各國脫離特朗普的關稅戰。

（華爾街日報/路透社）