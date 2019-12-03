倫敦橋血案 遺屬斥約翰遜借題發揮

倫敦橋刀手血案共造成3死3傷，行兇者和其中一名有份制服他的「英雄」同屬於假釋重犯。

恐再現懸峙國會 影響脫歐

在案發當日已大打「安全牌」的保守黨黨魁兼首相約翰遜，質疑「左傾」工黨政府2008年引入刑事司法和移民法案，容許重犯服刑一半後自動獲假釋，並強調法案獲郝爾彬支持。他周日向英國廣播公司（BBC）說：「我對這人（行兇者）能走到街上感到極度悔恨和令人厭惡，我們將會行動。」他表示，政府將會引入嚴重恐襲犯人最少服刑14年的措施，並停止重犯在服刑一半後自動獲假釋的做法。

影子司法大臣伯根（Richard Burgon）抨擊約翰遜是「從一宗悲劇跳到預先包裝好的抹黑工黨套路之上」。其中一名死者梅里特（Jack Merritt）的家人周日下午亦透過警方發表聲明，稱梅里特在生的話也不希望事件成為不必要囚禁和更多重囚的藉口，更不希望變成「政治行動」和政客拿來爭取本錢的工具。梅里特的父親周一清晨更在Twitter發文暗批約翰遜，說：「不要用我兒子的死、他和他同事的照片，來推動你卑鄙低劣的政治宣傳。」

民調顯示，保守黨領先幅度由當初的雙位數持續收窄至現時只有單位數，BMG研究和YouGov的民調分別顯示保守黨領先6個及9個百分點。如果沒政黨取過半議席，英國或再出現懸峙國會局面，約翰遜提早大選以爭取更多議席去通過脫歐法案的如意算盤亦將無法打響。

（衛報/金融時報/BBC/每日郵報）