捲揭貪女記者被殺案 馬耳他總理受壓辭職

自2013年起執政的穆斯卡特（Joseph Muscat），雖然一直否認牽涉女記者加利齊亞（Daphne Caruana Galizia）汽車炸彈命案，但該記者遇害前曾指控他及其官僚涉貪，使他撇不開殺人滅口掩蓋罪行的嫌疑。雖然工黨議員周日經過4個小時緊急會議後，仍「一致支持」他，但他周日晚透過錄影電視講話，宣布他會向總統請辭和辭去執政工黨黨魁一職，稱辭職「是需要做的」。穆斯卡特說：「我信守了承諾，不僅就此案檢控了3人，如今還有謀殺案的主要人物被告。」

最快下月中才離職 民怨未息

45歲的穆斯卡特自稱過去兩年的每一日均「肩負起責任」、「為此案結案最佳利益下決定」，儘管那些決定未必是最好的。「人民對這宗命案的悲憤是有道理的。按同一態度，暴力、不守秩序以抗議為藉口，在民主政制是不合理的。」他稱國家就近日事件而停頓，「馬耳他需要新一章，唯有我能夠給予那信號」。

近兩周，群眾連番示威要求他落台。在過去的一個周末，首都瓦萊塔（Valletta）有數以千人參與由加利齊亞家屬為首的反政府示威，他們高呼「暗殺、暗殺」，「你（穆斯卡特）可恥」，又向執政黨議員擲蛋和扔錢幣。

被質疑拖延辭職 濫權避查

不過，穆斯卡特表明須在工黨於1月12日開始交接程序、挑選到新黨魁後數日才能離任。號召示威的公民社會團體「共和國」（Repubblika）認為穆斯卡特是「馬耳他政治史上最大宗醜聞的核心」，應為面對調查和保存證據而馬上辭職。他拖延辭職是「對司法程序的威脅和侮辱」。該團體的聲明稱，穆斯卡特在過去和現在都涉及隱瞞，使其朋黨能免受暗殺加利齊亞檢控的合理兼嚴重嫌疑，穆斯卡特須為此事承擔更直接與嚴重責任的另一合理嫌疑。主要反對黨「國民黨」領袖德利亞（Adrian Delia）亦質疑穆斯卡特會利用權位，妨礙司法、迴避調查，強調他必須馬上辭職。加利齊亞的兒子則呼籲示威者繼續上街。

（馬耳他時報/馬耳他獨立報）