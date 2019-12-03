咫尺地球：特區政府的夢囈：異哉「香港國際地位與美國無關論」 ／文：沈旭暉

1.香港特區的國際地位是《基本法》賦予的，不是任何其他國家的恩賜；

2.香港的單獨關稅區地位，源自香港在GATT（世貿前身）的會員地位，並非任何國家所能單邊改變；

3.美國以國內法凌駕國際法，不符合國際關係原理，粗暴干涉中國內政。

「耿爽式」政治正確 照本宣科

然而這些說法恍如處於平行時空，不但突顯了對國際關係的教條式理解，也似是夜行人的哨子。曾經在不少場合，聽見台上官員如斯讀稿，身旁的商界朋友，無不訕笑，不妨簡述之。

1. 任何國家都可以建立無限個「特別行政區」，例如一些島國讓每一個小島都有「自治郵政權」賺外匯，又像朝鮮也有新義州特區、開城工業區，這些確是內政；但其他國家是否當它是一回事，卻是他國的內政。新義州特區就是典型鬧劇，連朝鮮盟友中國也視之如無物，還在特區成立後不久，拘捕了金正日委任的第一任「新義州特首」楊斌。而綜觀全球，一個國家無中生有、而不是源自前殖民地一類歷史淵源建立的特區或自治區，得到像香港這樣國際地位的，絕無僅有。沙特阿拉伯正籌備自己的特區，專程來香港取經，就是擔心不被國際社會重視。

2. 世貿成員都是獨立經濟體，理論上都是單獨關稅區。但世界各國怎樣看待這些關稅區，卻又是它們的內政。例如美國以同一政策看待歐盟關稅聯盟的成員國，這些國家之於美國關稅政策，就是一個整體；又如美國通常以同一基準看待一批島國，那又是一個整體。假如日後世上主要國家，都直接把對中國大陸這個經濟體徵收的關稅（及其他包括簽證、配額、外匯等政策），完全一樣的施加於香港，技術上，香港依然是世貿的一個成員體，但實際上，關稅政策已經和「一國」沒有分別。

中國激烈回應事出有因

3. 美國作為此刻的全球第一大國，自由主義陣營領袖，對國際關係軟硬規則的設定，有一言九鼎的作用。假如美國真的廢除《香港政策法》，也就是不再視香港為一個「一國兩制之下的非主權實體」，又或假如美國日後對中國大陸、香港一視同仁徵收同一關稅及應用所有政策，對其他國家來說，會造成一個震撼式連鎖效應。《香港人權與民主法案》已列明，要求英國、加拿大、澳洲、日本、韓國等盟友跟隨；假如美國真的拿香港獨特地位開刀，跟隨vs.不跟隨的國家，大概就是「新冷戰」的勢力範圍圖，相信和是否承認科索沃獨立的各國分佈圖，大同小異，也就是在聯合國會員國當中，大概50：50。但支持美國的50%，會包括歐盟主要國家、加拿大、澳洲、日本、韓國，以及東盟內部屬於親美陣營的一半國家，屆時香港要維繫國際地位，就是全情投入一帶一路，也被廢一半武功。

要是美國這條法案只是紙老虎，中國外交部又怎會如此激烈回應？美國月前才通過《維吾爾人權政策法》，中國自然也高調譴責，但力度全然不同，怎會事出無因？特區政府官員照單全收政治正確答案前，是否也可以考慮加入common sense在官方論述，去遷就香港人早已開竅的國際視野？

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）