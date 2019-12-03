獨立記者挖向心軍方背景

曾任職《澳洲人報》的克蘭上周三披露，中國創新投資（CIIL）在2003年起的投資經理為中國光大證券。另據香港交易所資料顯示，向心在南京理工大學取得理學士學位和工程學碩士學位。南京理工大學為「國防七子」之一，即與中國軍方和國防工業關係密切的7所大學。澳洲戰略政策研究所（ASPI）上月25日報告將其評為其中一所極高危的合作院校。

克蘭又指今年3月離奇身亡的31歲男子趙波亦跟光大集團有所關連。克蘭引述《澳洲人報》上周六的報道指，趙波11年前在一個中文網上留言板求售數以百萬計當時的申銀萬國證券公司和中國光大銀行的股份，2012年再於網上求售2000萬股光大銀行股份；據當年價格，該批股票市值1500萬澳元（約7970萬港元）。

克蘭表示，這些關係令人對光大集團及其運作提出疑問，包括當時僅20多歲的趙波為何求售如此大量的光大銀行股份。

（Anthony Klan博客）