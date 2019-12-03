澳洲斥資4.7億設小組反間諜反滲透 西方傳媒稱矛頭指向中國

新情報專責小組成員來自澳洲國內所有高級情報機構，負責破壞和阻止任何企圖損害國家利益的行為。《澳洲人報》稱會由澳洲安全情報組織（ASIO）官員領導，團隊在最高級別的機構間享有更大情報共享權力，國家情報局會向政府提供戰略建議。專責小組亦被賦予更大責任去分析外國旨在干預澳洲政治制度的造謠行動。

總理莫里森：分辨干預行為 瓦解起訴

莫里森在坎培拉的記者會上表示：「這個打擊外國干預的專責小組是要分辨干預行為、將之瓦解與提出起訴。」這個高級情報專責小組毋須經過立法成立，亦不涉及改變有關限制國防機構運用權力的規定。內政部長達頓和防長雷諾茲（Linda Reynolds）聯同莫里森發表的聲明稱，專責小組會處理有關澳洲境內已知目標的檢控問題。輿論一直批評澳洲當局缺乏拘捕和刑事檢控手段，直至去年政府作出重大改變，包括引入新刑事罪名和訂立外國干預法。

雖然莫里森未有明言新組織為針對中國，但表示外國干預來自很多不同源頭，而且是個正在演變的威脅，而澳洲及外國傳媒昨日報道政府成立新情報組織時，都同時提及中國近年在澳洲的涉嫌間諜活動，包括最近曝光的王立強向澳洲投誠一事。

莫里森宣布新成立新情報小組前，澳洲傳媒《世紀報》上月底公開自稱中國間諜的男子王立強的訪問，後者披露聲稱是中國政府在香港與台灣的間諜活動，其後《世紀報》再有報道指澳洲當局正調查有澳洲華商企圖收買豪華汽車經紀趙波，讓他參選澳洲國會一事。澳洲前安全情報機構總監劉易斯（Duncan Lewis）上月指，中國希望藉間諜活動等「接管」澳洲的政治系統，令人關注中國近年在澳洲的舉動有否干預澳洲內政。

澳外長指作家楊恆均受拷問 北京否認

另外，澳洲籍華裔作家楊恆均（Yang Hengjun，圖）今年1月在廣州被扣留，8月正式被控充當間諜，罪成最高可被判死刑。澳洲外長佩恩周一引述曾探訪過楊恆均的領事官員稱，楊每日都被審問，有時更會被綁着，形容情况不可接受。莫里森周一表示政府已要求了解控罪的細節，並確保楊能接觸到家人和律師。

王立強被指從事「低階情報工作」

中國一直否認有派間諜或用其他手段干預滲透澳洲及其他國家。中國公安上周指王立強是詐騙案逃犯；與中國政商界關係密切的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的「澳洲新聞集團」媒體，昨日聲稱引述總理莫里森內閣的國家安全委員會消息，指王立強「充其量只不過從事低階情報工作」。

外交部發言人華春瑩昨在北京例行記者會則表示，楊恆均健康狀况良好，並沒有所謂虐待一事。

（綜合報道）