揭貪記者遇害案 馬耳他富商控謀殺

現總理擬下月中辭職

費內克上月20日早上登上其豪華遊艇，從馬耳他出航時被武裝部隊拘捕。他在庭上否認串謀謀殺加利齊亞和其他與案件相關的罪名，包括其犯罪集團成員身分和串謀策動爆炸事件。費內克在庭上提及馬斯喀特政府其他官員有份策劃謀殺和其他貪污行為。有警方消息稱，費內克指總理的幕僚長斯肯布里才是真正幕後主謀，而他上周二被捕後兩天獲釋，未被控罪名。

費內克已被拘留，沒有要求保釋。案中另有3人被控引爆炸彈炸死加利齊亞，他們亦否認控罪，正等候審訊。

加利齊亞生前致力披露政府最高層的貪污問題。她在2017年10月16日在其租來的汽車中遭放置在司機座位下的炸彈炸死，有輿論批評馬斯喀特保護涉案人，事件演變成該國自1964年獨立以來最嚴重的政治及憲法危機。馬斯喀特周日召開與部長和國會議員的緊急會議，法新社引述馬斯喀特所屬的工黨消息人士，會議的焦點相信是馬斯喀特的離職日期。上周六法新社已引述黨內消息指馬斯喀特最遲會在明年1月18日辭職。

（BBC/衛報/法新社）