美拘涉助朝鮮虛擬幣專家 非法赴朝開會 研轉移資產避制裁

據曼哈頓聯邦法院公開的文件指出，36歲的格里菲思今年4月經中國非法前往朝鮮，出席一個虛擬貨幣會議，但此前美國國務院已拒批准他前往朝鮮。他在會上發表區塊鏈技術如何令朝鮮得益的報告，該報告事前獲朝鮮官員審核，而對方鼓勵他談及如何利用虛擬貨幣避開制裁及洗錢。FBI稱，該會議後格里菲思着手研究在朝韓之間轉移虛擬資產的計劃。

自知違制裁令 最高囚20年

法院的文件亦指出，格里菲思曾與人以短訊談論報告內容，對方問及朝鮮為何對虛擬貨幣感興趣時，格里菲思稱「大概是為了避開制裁」。他亦跟另一人討論如何在韓朝之間轉移虛擬貨幣，被問及是否違反制裁令時，他回覆說：「沒錯。」紐約南區檢察官伯曼（Geoffrey Berman）稱，格里菲思影響美國針對朝鮮的極限施壓。

自朝鮮2006年首次核試以來，聯合國與美國等個別國家陸續向朝鮮實施多項制裁，以阻其發展核武和導彈。惟聯合國今年8月發表報告，指平壤政府透過針對金融機構與虛擬貨幣交易平台的網絡攻擊，為其大殺傷力武器計劃取得20億美元（約156億港元）資金，並利用互聯網洗錢，涉及最少17個國家。網絡保安公司卡巴斯基今年3月亦發現疑似朝鮮黑客組織Lazarus Group攻擊虛擬貨幣企業的情况。

朝網攻奪資金 美憂虛擬幣成漏洞

專家指出，這些攻擊目標相比傳統資金流動渠道較少受政府規管，令朝鮮收入更難以追蹤。美國官員亦憂慮外國會利用日趨龐大的虛擬貨幣市場來避開制裁。

（金融時報/路透社/福布斯）