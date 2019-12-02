伊拉克總理請辭 示威民眾未收貨

在阿卜杜勒-邁赫迪的出生地、伊拉克南部城市納西里耶（Nasiriyah）上周六仍有抗爭。法新社報道，示威者在橫跨亞幼發拉底河的3座橋樑上縱火焚燒輪胎，其間有數百人在市中心的抗爭大本營聚集，有示威者堅持涉貪者必須下台受查。

伊拉克多地自10月起爆發示威，抗議政府腐敗及高失業率。示威浪潮至今釀成400死、1.5萬人傷。伊拉克總統薩利赫10月31日宣布，正着手制定新選舉法並改組選舉委員會，待相關工作完成後，他將批准提前舉行國民議會選舉。

警察殺示威者判死刑

另外，伊拉克法院周日將一名殺害示威者的警員判處死刑，為兩個月來首次有執法人員因殺害示威者被定罪。法新社引述消息指，案件涉及上月2日在南部城市一場示威中警員的處理手法，造成7人死亡。其中一名軍警少校被判吊死，另一名軍警中校則被判囚7年。

（綜合報道）