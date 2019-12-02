後默克爾時代 服眾領袖難尋

繼任人經驗淺民望低 潛在對手多

儘管默克爾已安排屬意的繼任人克蘭普-卡倫鮑爾接任基民盟黨魁，理應是下任總理大熱門，但這名因姓氏複雜常被簡稱「AKK」的前薩爾蘭州長聯邦行政經驗甚淺，民望也不夠高，令其行情頗有暗湧。默克爾安排她接替轉職歐盟委員會主席馮德萊恩出掌國防部，算是填補其一弱點，但其支持度始終低迷，《圖片報》上月民調稱，支持AKK接任總理比例僅19%，遠遜廣獲黨內保守派認可、尤其是得到前財長朔伊布勒支持的默茨（31%）。

AKK最近趁黨大會以退為進反擊，要求黨友一是讓她立即下台，一是表達支持，勉強贏了一仗，連默茨也不得不公開宣稱支持她。但基民盟最終如何回答「K問題」仍然不無變數。衛生部長施潘和北萊茵-威斯特法倫州長拉舍特皆潛在人選。姊妹政黨基社盟（CSU）黨魁索德也可能成妥協人選。

綠黨民望增 有力組新聯盟

另一問題是，基民盟不一定還可繼續執政。綠黨以其環保左翼主張近年冒起甚速，已在民調穩居次席，僅落後基民盟，以不少優勢領前老牌左派政黨社民黨（SPD）和極右的另類選擇黨（AfD）。評論開始關注，綠黨未來有沒有可能跟社民黨和左翼黨組成政治光譜偏左的新執政聯盟。一旦出現這情况，默克爾的總理繼任人將不會來自基民盟。

（經濟學人/德國之聲）