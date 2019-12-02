社民黨黨魁爆冷 衝擊德執政聯盟 無意留守聯合政府 基民盟拒重新談判

這場黨魁戰的結果上周六傍晚在柏林宣布，代表黨內左翼勢力的瓦爾特-博爾揚斯（Norbert Walter-Borjans）和艾斯肯（Saskia Esken）爆冷以53%得票取勝，擊敗代表黨內中間派的朔爾茨（Olaf Scholz）及其來自前東德地區的拍檔蓋維茲（Klara Geywitz），待下周黨大會正式確認結果。原黨魁納勒斯6月因歐洲議會選舉失利請辭，這次選舉首度引入聯席黨魁的制度。

非知名政客 瓦爾特曾追回百億稅款

當選二人都非知名政客，IT專家出身的艾斯肯2013年才躋身國會，瓦爾特-博爾揚斯稍為知名，2010年至2017年曾擔任北萊茵-威斯特法倫州財長，任內向泄密者購買德國逃稅者瑞士銀行戶口資料，藉此追索數十億歐元稅款，贏得「納稅人羅賓漢」的稱號。

選舉結果為德國政壇投下震撼彈，因瓦爾特-博爾揚斯及艾斯肯向來對基民盟/基社盟合組執政聯盟態度冷淡，尤其是艾斯肯更曾建議社民黨離開執政聯盟。原來的「左右大聯盟」一旦破局，總理默克爾將須在少數派政府、重新籌組執政聯盟以至提前大選之間取捨，無論哪一選項都會帶來不穩因素。鑑於默克爾已表明無意再戰大選，提前大選將意味她要提前卸任。

下周社民黨會商討去留

但社民黨會否走到這一步仍有懸念，下周柏林舉行的黨大會將會圍繞這點展開激烈爭論，並會有正式投票決定是否留守執政聯盟——儘管黨內基層更傾向脫離「左右大聯盟」，但或有進一步破壞社民黨在國內形象的風險。瓦爾特-博爾揚斯先放軟口風，稱自己傾向先看一下哪些政策可否跟基民盟合作，他說：「我們一直說這不止是關乎我們應否立即離開（執政聯盟）或留守到任期結束。」

基民盟提醒兩黨已有共同基礎

瓦爾特-博爾揚斯和艾斯肯皆曾強調，希望基民盟同意提升最低工資、增加基建和應對氣候變化的投資，即使這意味着政府要暫時入不敷支，但平衡預算是默克爾政府多年主張的原則。基民盟曾表明不會接受重新商討去年執政聯盟條約內容的要求，未知現在會否作多少妥協。基民盟秘書長齊米亞克稱，該黨希望能跟新的社民黨領導層合作，提醒兩黨已有共同的合作基礎。黨內實權人物、北萊茵-威斯特法倫州長拉舍特表明「現在當然沒事要重新商討」，農業部長克羅克納更表明，只因社民黨領導層改變的單方面重新談判不可行。

（金融時報/Politico/路透社/德國之聲）