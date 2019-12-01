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2019年12月1日星期日
國際要聞
倫敦橋恐襲刀手 假釋被監視期間行兇 首相：須糾正容許重犯提前放監做法
民眾鯨牙、滅火筒助制服兇徒
加國華裔前議員：4年前曾遭華扣押
丹麥首將格陵蘭列國安議程首位
美國示威者臥地抗議 反對消費主義
芝加哥查警摔犯落地指控
fb按星洲要求 異見貼文加「假新聞」啟事
朝鮮嘲安倍「低能侏儒」 警告射真導彈
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美國示威者臥地抗議 反對消費主義
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【明報專訊】一批學生和示威者上周五（11月29日）趁傳統一年一度購物日「黑色聖期五」，在加州聖莫尼卡舉行臥地抗議，反對消費主義和推廣環保。
（法新社）
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倫敦橋恐襲刀手 假釋被監視期間行兇 首相：須糾正容許重犯提前放監做法
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