加國華裔前議員：4年前曾遭華扣押

稱遭逼供出公務手機密碼

屬於加拿大環球電視網絡旗下的「環球新聞」（Global News）上周五（29日）發表長篇文章，揭露2001至2017年擔任卑詩省議員李燦明（Richard Lee）遭中國政府拘留事件。報道稱，李與妻子在2015年11月到中國度假及慶祝結婚30周年，入境時在上海機場遭當局拘留，他與妻子被強行分開長達8小時。李說：「（被關押時）我的妻子很害怕，因為她不知道我發生了什麼事，我們無法溝通。」他表示，中國官員拿走了他的個人電話和卑詩省議會的黑莓手機，並要他交出手機密碼，他擔心自己將與妻子被分開數天或更糟，因此屈服，相信官員在8小時間檢索了他在卑詩省立法議會的電子郵件和其他議會機密文件。

李燦明說，在被拘留期間，曾要求與加拿大駐上海總領事館和加拿大大使通電話，但遭拒絕。雖然這些官員最終沒有對李燦明提出具體指控，只說他的所作所為「危害中國國家安全」。最後，官員要求他和家人立即離境，李問可否前往香港，但被告知要返回溫哥華。

最初憂損中加關係 決定沉默

他說，本來打算回到加拿大後公開自己的經歷，但考慮到對「中加關係的潛在損害」而決定沉默。他說：「我曾擔任卑詩省議會副議長，那時候（加拿大和中國之間的關係）進展順利，如果我召開記者會，可能會引起很多問題。」

不過，李表示，自從2015年以來，他看到中國政府對加拿大政治體系的干預愈來愈多，包括中國使領館官員的私人警告，要求加拿大政客不要就可能激怒中國的問題發聲。李表示，他公開支持台灣獨立和香港民主，相信因此惹怒了中國政府。

李又說，每年都會在中國駐温哥華領事館前參加「六四」燭光活動，曾多次受到中國使領館人員警告，包括2017年時任中國駐溫哥華總領事劉菲直接叫他不應該參加「六四」紀念活動。到2018年底，中國拘捕加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）一事，李燦明感同身受，故認為是時候發聲。

年初去信杜魯多未獲回覆

李於今年1月1日向總理杜魯多和時任外交部長方慧蘭遞信，詳述2015年被拘押的事件，但一直沒有收到回覆。直到上周三（11月27日），「環球新聞」向中國駐溫哥華領使館轉發了一封李的投訴信並詢問緣由的第二天，杜魯多辦公室給李發了一封電郵，表示已收到來信。「環球新聞」要求在上周三下午前採訪在加拿大的中國官員，但沒有收到回應。

卑詩省司法部長伊比（David Eby）回應報道時形容，這是一件「令人擔憂和不安」的事情，事件對加中關係具有國際性影響，要求聯邦政府對此展開調查。

（Global News）