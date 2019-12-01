倫敦橋恐襲刀手 假釋被監視期間行兇 首相：須糾正容許重犯提前放監做法

28歲穆斯林造成2死3傷

倫敦警方確認，烏斯曼‧汗在2012年因「伊斯蘭恐怖主義」罪行被定罪，直至去年12月才獲有條件假釋，當時還沒服滿原有刑期的一半，《泰晤士報》指他是在同意穿戴電子腳鐐、接受當局監控行蹤後才獲釋。

警方承認當前主要調查方向是找出烏斯曼‧汗如何在監控下仍能施襲，已派警員搜索他位於斯塔福德郡的寓所，初步相信沒有其他人涉案。

策劃炸證券交易所及襲約翰遜

英國傳媒報道，烏斯曼‧汗屬於一個蓋達啟發恐怖組織已知9名成員之一，該組織策劃以炸彈襲擊倫敦證券交易所，以至攻擊美國駐英大使館和時為倫敦市長的約翰遜，並在巴基斯坦建立恐怖分子訓練營，但被軍情五處和英國警方搗破而未有成事。烏斯曼‧汗2012年2月被判入獄最少8年，但2013年上訴庭改判監禁16年，另加延期假釋，當時法官明言按其定罪罪行，他「在法律上可被視為危險」。據反極端主義組織Hope Not Hate所指，烏斯曼‧汗相信是英國本土伊斯蘭恐怖組織「移民者」（Al-Muhajiroun）的成員。

穿假炸彈背心參與再生項目

事發於上周五下午約1時58分，當時倫敦橋北端的魚販大廳（Fishmongers' Hall）正舉行由劍橋大學主辦的學術會議，主旨是名為「一同學習」的釋囚再生項目，同場有學生和其他釋囚等數十人。烏斯曼‧汗穿着假炸彈背心到場參與，相信是在大廳內開始持刀施襲，其後走上倫敦橋，最終在橋上被擊斃。

警方確認案中有一男一女被殺，另有一男兩女受傷，3人直至昨日早上仍留院，但未公布他們的身分。當局指一名傷者仍危殆但已經穩定，另一人情况穩定，第三人傷勢較輕。劍橋大學校長杜思齊稱，對該校犯罪學學院主辦的活動成為恐襲目標「極感震驚」。

適逢英國大選本月12日舉行，這次恐襲時機顯得敏感。鑑於疑犯是提前假釋後犯案，外界關注當局處理恐怖主義罪犯的手法是否有問題。首相約翰遜在事發後暫停競選活動，返唐寧街10號主持緊急會議，同日即表態指容許「嚴重和暴力罪犯」自動提早假釋是「錯誤」，「很重要的是，我們要擺脫這習慣，為危險罪犯執行恰當刑罰，尤其是恐怖分子」。主管安全事務的內政部國務大臣盧柏敦昨日稱，警方會重新審視類似烏斯曼‧汗的罪犯的假釋條件，當局會再研究干犯類似恐怖主義罪行的判罪是否足夠嚴厲。

倫敦市長簡世德稱，警方反恐能力受到資金削減所影響，又指自己當年反對終止烏斯曼‧汗的無限期監禁。

（BBC/衛報/路透社）