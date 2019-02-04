日本前首相逝世 中曾根康弘享年101

中曾根二戰期間曾出任海軍軍官駐守台灣。1947年首次當選眾議院議員，此後出任議員長達56年。中曾根1982年出任首相不久，先後出訪韓國和美國，修補前任鈴木善幸執政期間惡化的外交關係，亦成為首位戰後到訪韓國的日本首相。他致力加強美日同盟，與時任美國總統列根交情甚深。他曾稱一旦爆發戰爭，日本將成為「不會沉沒的航空母艦」，協助美軍封鎖蘇聯。

戰後首參拜靖國神社首相

中曾根一直主張修改和平憲法，釐清自衛隊地位，其民族主義及鷹派立場曾引起左翼陣營不滿。1985年，中曾根前往靖國神社進行官方參拜，是戰後首例，惹中韓等國抗議，其後再沒有參拜。中曾根任內曾兩度訪華，與時任中共總書記胡耀邦交好，締造中日關係「蜜月期」。他2007年受訪時稱，日中合作友好是亞洲穩定發展基礎，有助增加在國際間的發言權。

日本城西國際大學客席教授霍瓦特（Andrew Horvat）指出，中曾根與其他日本首相最大的不同之處在於他經歷過戰爭，沒有試圖貶低戰爭的影響，亦對鄰國情感較為敏感。他2015年曾稱日本當年發動「錯誤的戰爭」，強調現代政治家應正視歷史，汲取教訓。

晚年稱日當年發動「錯誤的戰爭」

現任首相安倍讚揚中曾根令日本的國際地位大幅提高，在維護世界和平、經濟秩序上發揮重要作用。中國外交部發言人耿爽對中曾根逝世表示深切哀悼，讚揚他為推動中日關係發展作出重要貢獻。

（路透社/共同社/產經新聞）