什葉派最高領袖促國會放棄內閣 兩月死400人 伊拉克總理宣布辭職

西斯塔尼促雙方停止暴力

路透社報道，南部城市納西里耶（Nassiriya）周四有士兵向示威者開槍，最少46人死亡；首都巴格達則有4人死亡，而納杰夫（Najaf）的衝突亦有18人死亡。及至周五早上，納西里耶再有示威者跟保安部隊衝突，醫院消息指最少3死數人傷。近期成為示威目標的伊朗，以保安為由於周四晚關閉梅赫蘭（Mehran）通往伊拉克的過境檢查站。

伊拉克政壇主要來自什葉派政客，什葉派最高領袖西斯塔尼透過代表稱，政府明顯無辦法處理過去兩個月的風波，因此國會應重新考慮其選擇，並為國家的利益採取行動。西斯塔尼又表示要禁止攻擊和平示威者，同時亦呼籲示威者拒絕暴力行為，「示威者一定不可讓和平示威變成攻擊人民和財產」。他又表示，伊拉克的敵人企圖製造混亂、內鬥，令國家重返獨裁年代，每個人都須要努力阻止。西斯塔尼在國內有重要影響力，以往只在國家出現危機時才就政治開腔發聲。

未說明請辭日期 國會周日召緊急會議

總理邁赫迪（Adil Abdul Mahdi）的辦公室昨日隨後發聲明，稱為回應西斯塔尼的呼籲，將會向國會提出辭職。不過聲明未有說明請辭日期，而國會則定於周日召開緊急會議討論今次危機。另外，納西里耶所在的濟加爾省（Dhi Qar）省長帝賀里（Adil al-Dikhili）周四晚宣布辭職，周四下午邁赫迪亦宣布把有份負責恢復納西里耶秩序的指揮官舒瑪里（Jamil Shummary）革職。

邁赫迪本月初曾表示準備辭職及承諾提前大選，但示威者不「收貨」，認為要徹底改革政體。不過，他昨日宣布辭職後，大批民眾到巴格達市中心的解放廣場慶祝，不少原本打算向警員擲石的示威者都放下石頭，改為跳舞歡慶。

（路透社/BBC/法新社/美國之音）