希斯堡球場慘劇 警指揮官脫誤殺罪

下令開閘 球迷湧看台釀人踩人

希斯堡慘劇發生於1989年4月15日。當日在希斯堡球場舉行、利物浦對諾定咸森林的足總盃準決賽，因大量球迷湧入已擁擠不堪的中央看台，加上球場以鐵絲網分隔場區，導致人流無法疏散，最終導致96死的人踩人慘劇。事後警方一度指摘利物浦球迷醉酒鬧事，自行打開閘門闖入肇禍，但調查後證實，當時負責現場指揮的南約克郡總警司達肯菲爾德（David Duckenfield，圖）在球賽開始前8分鐘下令打開其中一個閘門，以加快球迷入場。

死因庭裁非法被殺 辯方：成因眾多

死因庭2016年裁定慘案死者屬「非法被殺」，而達肯菲爾德下令開閘，以及未有將通往滿座看台的通道關閉，是導致意外的直接原因，等同「嚴重疏忽」。去年檢察部門正式起訴達肯菲爾德95項嚴重疏忽導致誤殺罪；第96名死者因在4年後死亡、超出法例規定時限而不在起訴之列。

控方主張，現年75歲的達肯菲爾德對事件存在「個人責任」，達肯菲爾德的代表律師則認為，慘劇實質涉及多人過失，亦有眾多成因，惟訟案令達肯菲爾德成為「究責的焦點」，做法「極不公允」。法院在今年稍早的審訊中未能達成有效裁定，需重新審理，至周四陪審團以9比1的壓倒性多數，裁定其罪名不成立。

法官宣讀判辭後，因身體狀况獲准在公眾席聽審的達肯菲爾德由妻子擁抱安慰。其代表律師稱，達肯菲爾德固然感如釋重負，但亦向慘劇死者及遺屬表達哀思。

遺屬聞判哭訴：父親之死誰負責？

死者遺屬紛紛表示震驚不滿。父親在事件中喪生的伯克（Christine Burke）在公眾席站起來向法官哭訴抗議：「96人被裁定非法被殺，足以構成刑事罪行。我想知道，如果有人對我父親的死負有責任，那人到底是誰？」利物浦球隊亦發聲明，稱與遺屬與受影響人士一樣，對裁決感失望。

英國廣播公司（BBC）分析，要裁定嚴重疏忽導致誤殺需證明涉案者有照顧受害人的責任，並因疏忽而未有履行，同時須證明其行為會導致明顯死亡風險，足以構成刑責，因此定罪門檻很高。

（BBC/法新社/路透社）