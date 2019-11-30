強制跨國企業披露利潤 歐盟立例不果

12國反對 愛爾蘭：憂致經濟崩潰

新指令要求年收入逾7.5億歐元（64.6億港元）的跨國大企業，逐一向有業務的歐盟成員國披露收入與課稅狀况。競爭力委員會與主席國芬蘭認為，該指令是作為單一市場的議題，故要求大多數通過才能實施。然而，歐盟28國成員代表中，除了本為新措施強大支持者的英國，堅持要在大選後才定奪對歐盟的參與度，不作投票，餘下27國有12票反對，包括以低稅率吸引跨國企業註冊的愛爾蘭、奧地利、塞浦路斯和馬耳他等。法國、西班牙和荷蘭等13票贊成，結果新例未能過半獲通過。

反貪組織「透明國際」資深政策人員蓋塔（Elena Gaita）稱，歐盟民眾都不喜歡跨國企業如星巴克、亞馬遜向其業務所在的國家避稅，批評反對國「再一次以大企業利益凌駕百姓」。

愛爾蘭政府出納監管機構「財政諮詢委員會」（IFAC）表決前指出，該國經濟仰賴跨國企業課稅；2018年的公司稅佔總稅收的18.7%，公司稅之中約一半源自十大環球企業，故擔心新法可致該國經濟崩潰。愛爾蘭的公司稅率為12.5％，但蘋果、facebook、微軟、戴爾、Google、甲骨文等在該國註冊的科網企業，可享僅6.25％的公司稅率。英國同類公司稅率為19％。

歐議會料避稅致年均稅收少4000億

大企業藉着將利潤由高課稅國如英國、法國和德國等，轉移往低稅國家如愛爾蘭和馬耳他等來避稅。歐洲議會有研究估計，歐盟成員國因而每年少收500億至700億歐元（約4300億至6030億港元）稅款。歐洲議會上月全體會議以572票絕大多數通過決議，敦促各成員國立法要求跨國企業披露在各國的應課稅款。

（衛報）