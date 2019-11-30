東南亞紛立法「打假」 遭質疑遏異己

泰國本月1日成立「新聞防偽中心」，將在發現網上「假新聞」的兩小時內，將之列入「假新聞數據庫」兼通告網民。越南今年1月頒布網絡保安法，嚴格規管科網公司儲存數據，並須按政府要求删除社交網絡內容。柬埔寨首相洪森去年5月在大選前簽署新規定，涉嫌散播假新聞的新聞網站均要接受調查。馬來西亞去年曾推出最高判入獄6年及罰款50萬令吉（約101萬港元）的反假新聞法，實施僅4個月才因政府變天而被推翻。

「唯一抒發渠道」 fb同受審查

亞洲政治文化評論家明特（Adam Minter）在彭博社撰文指出，儘管如斯里蘭卡、緬甸、印度，網上謠言與仇恨言論有煽動種族主義、教派衝突之迹，但人權組織卻指出，專政統治者的打擊假新聞行動，不僅針對謊言，還在打壓合法的評論、藉口調查傳媒。在許多西南亞國家，社交媒體如facebook本是唯一抒發言論的渠道，現也受當局審查、關閉平台。泰國人權組織Manushya基金會主任巴迪奇說，這些法律是各國政府「鞏固權力、操縱對自己有利資訊」的手段。美國的自由之家（Freedom House）2018年網絡自由報告中，列東南亞國家為「不自由」或「局部自由」。

（綜合報道）