星洲促更正「假新聞」 fb是否遵從惹關注

新加坡政府花了兩年時間制定《防止網絡假信息和網絡操縱法案》（POFMA），要求社交網站等網上平台必須修正，甚至移除當局認定的「假信息」。雖然一直有呼聲憂慮會損害言論及新聞自由，但法案仍獲通過並於上月初生效，故意散播假消息者最高可被判處監禁10年或罰款100萬新加坡元（約572萬港元）。

指李顯龍控制選舉 發帖者拒改

今次事件源於反政府網站「國家時報評論」（States Times Review）上周六在其fb專頁發布帖文，指控新加坡政府以「揑造假新聞」的罪名，拘捕一名揭發執政人民行動黨（PAP）選舉候選人與基督教社群有聯繫的揭密者，又稱選舉部門受總理李顯龍控制，故此PAP候選人更易獲得選票。該網站去年曾被指違反「網絡實務守則」而遭新加坡政府封鎖，網站負責人陳智祥隨後自行暫停fb專頁兩周，網站則在更改伺服器設定後重新運作。

當局促涉事帖文附官方聲明

當局發表聲明指有關帖文內容不實，是「惡意誹謗」，要求網站更正帖文。惟身處海外的陳智祥表明不會向不公義的法律妥協，又聲稱自己是澳洲公民，不會聽從「外國政府」要求。他只在涉事帖文加上「更新消息」，指新加坡政府聲稱沒人被捕，說法與網站獲得的消息不符。負責執行POFMA的部門昨日表示已對陳智祥展開調查，並要求fb在有關帖文加上可連接到官方聲明的更正啓事。fb未有回應事件，截至本港時間昨晚10時仍能看到有關帖文，內容無任何改動。

fb不時會封鎖被政府指控違反當地法律的內容，根據該公司的透明度報告，在今年6月前的一年間全球有近1.8宗同類個案。惟新加坡的新法有別於其他個案，是首項要求fb須按政府指示發布更正啓事的法律。fb早前曾對此表示憂慮，「（新法）賦予新加坡行政部門廣泛的權力，令我們必須刪除他們認為虛假的內容，並向用戶發送政府通知」。

5天兩用新例 人權觀察斥箝言論

當局周一才首次引用POFMA，要求在野前進黨政治人物畢博淵（Brad Bowyer）修改其fb帖文。他在帖文中質疑國營投資公司的獨立性，影射政府干預商業決定，他隨即屈服，在原文附加更正說明。當局增加使用POFMA之際，外界正猜測新加坡或在數個月內舉行選舉。亞洲互聯網聯盟（AIC）形容，新法是「迄今同類法律中影響最深遠的一項」。國際組織「人權觀察」則警告，新法不止侵害新加坡的網絡自由，更可能影響東南亞其他國家。

（綜合報道）