瑞士駐斯里蘭卡使館職員稱遭恐嚇

瑞士促調查 或涉警前高層求疪

瑞士外交部發言人稱，該名女職員在街上被人擄走，並遭威脅一段長時間，要求她披露與大使館有關資料，形容是非常嚴重及無法接受的攻擊行為，要求立即調查，並保證在當地工作的瑞士駐外人員與使領館僱員的安全。瑞士亦已傳召斯里蘭卡大使傳達有關信息。

瑞士外交部並未談及事件起因，但有斯里蘭卡傳媒指出，事件與早前一名向瑞士尋求庇護的斯里蘭卡警方高層席爾瓦（Nishantha de Silva）有關。英國廣播公司（BBC）指出，席爾瓦早前曾調查新近當選的斯里蘭卡總統、前防長戈塔巴亞涉及的刑事案，部分指控可追溯至2005至2015年其兄拉賈帕克薩執政時期。

瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）稱席爾瓦受到死亡恐嚇後，周日（24日）已離開斯里蘭卡，並尋求瑞士庇護。斯里蘭卡《每日鏡報》引述一名官員稱，當局並不知道有關事件。

70歲的戈塔巴亞曾領軍打擊當地分離主義組織「泰米爾之虎」，並在2009年結束內戰，惟他被指涉及人道罪行，有反對派透露，當局已將數百名可能逃離的警員名單交予機場保安，擔心戈塔巴亞掌權會掀起新一輪打擊異見潮。

（BBC/Swissinfo）