德殺人犯「被遺忘權」勝訴 網絡須刪名字 法院：公眾利益隨時間減少

案中男子1982年在加勒比海一艘帆船上擔任船員期間與人爭執，槍殺其中兩人，並重傷另外一人，被判處無期徒刑，至2002年獲釋。德國雜誌《明鏡》（Der Spiegel）1999年將1982至1983年間3則相關報道上載網站資料庫，報道內容包括男子的全名，可輕易透過網絡搜尋找到。

7年前判決 指公眾利益重要

男子於2009年得悉網上存在關於案件的報道後，入稟要求將之移除，稱報道侵犯私隱，損害他「發展人格的能力」。2012年聯邦法院駁回其訴訟，主張私隱權的重要性不及公眾利益與新聞自由，因此不可用保障私隱為由刪去報道。

男子上訴至憲法法院，至周三獲法院推翻裁決，將案件發還聯邦法院。法院聲明指出，雖然法律容許搜尋引擎提供關於當前罪案的新聞報道，但隨時間過去，報道中提及犯案者身分對公眾利益的影響將減少，不過法院亦強調，「被遺忘權」並不能由個人單方面提出，而是受案發時間等因素影響。裁決意味傳媒可能需在相關人士要求下移除舊報道。

數據私隱律師佐爾梅克（Christian Solmecke）歡迎今次裁決，認為即使涉及謀殺等嚴重罪行，涉案人亦有權被遺忘，在社會重獲新生，但法院應按個別情况決定是否須移除舊資料，以及應移除哪些資料。

傳媒或需移除舊報道

「被遺忘權」近年備受關注，歐洲法院2014年曾裁定，公眾可行使被遺忘權，以移除網絡搜尋結果中已過時或過多的個人敏感資料，歐盟去年再通過規管網絡私隱的《通用數據保障條例》（GDPR）， 讓歐盟公民可要求全球企業落實其被遺忘權。

（法新社/德國之聲）