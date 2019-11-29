咫尺地球：特朗普簽《香港人權法》 英國蝴蝶效應 ／文：沈旭暉

法案條款埋「中國包圍網」伏線

這條條款在過去幾年的草稿是沒有的，在這次的第一稿也是沒有的，屬於眾議院版本最後添加的內容之一。世界各國不可能得失中國市場，沒有美國的牽頭，並不容易推動香港法案；但有了這條條款，被美國點名的盟國起碼有責任回應，這製造了訂立類似法案的土壤。假如各國通過香港，結成一個中國包圍網，林鄭月娥通過《逃犯條例》製造的完美地球風暴，還不過剛剛開始。

我們不妨前瞻一下各國立法的前景，而美國以外，香港最重要的國際持份者，自然是英國。英國立法的道義責任，其實比美國更大。

英未主動行動四大原因

至今英國未主動行動，一來是脫歐亂局令國內政客疲於奔命；二來約翰遜路線始終希望中國是脫歐後的經濟解藥之一；三來英國本土派傳統上，憂慮香港人大舉湧入，淡化本國人口；四來根據《中英聯合聲明》，類似BNO地位一類問題已解決，單方面改變，容易予北京口實。早前與一些英國政府的朋友商談，他們對最後一點尤其堅持，依然自我催眠「一國兩制實施良好」，令人語塞。

但經過過去六個月的香港運動，以上四點都已出現微妙改變。英國脫歐在大選後，相信終會落實，而由於耗時甚久，政客對一邊脫歐、一邊處理其他議題，漸成共識。中國固然是英國經濟出路之一，北京依然寄望倫敦成為「一帶一路」歐洲入口、乃至華為在西方的突破口，但美國的壓力，令倫敦也不敢輕舉妄動。

加上香港人顯示出來的團結和經濟能量，對脫歐後的英國也有吸引力：假如全體BNO持有人得到英國公民身分，他們的資產同樣被英國接收，這已經是一個大數字；假如他們協助英國，在一個小島再建立一個「新香港」這樣的國際金融中心，或起碼在英國脫歐後製造多一個BVI，這同樣是「新英國」一個出路。

李嘉誠在曼徹斯特大舉投資，幾乎成為城主，英國看在眼裏，難道還不明所以？英國也可以通過香港人，「激活」白人主導的小英聯邦（澳洲、紐西蘭、加拿大），讓四國簽訂條約，共同承認BNO持有人的公民身分，那是多贏局面，這個小英聯邦的進一步整合，可能比歐盟更符合英國國家利益。

功利計算 英本土派接收港人戒心減

有了這些計算，英國本土派對接收香港人的戒心大降，英國政客聲援香港的聲音逐漸增強。加上北京主動說什麼「《中英聯合聲明》已是歷史文件」，為英國推動香港法案製造了合法性，可謂求仁得仁。早前英國上議院通過無約束力動議，建議英聯邦國家給予BNO持有人第二公民身分、制定全面國際解決方案、立法加強監察《中英聯合聲明》、追究違反人權者的責任，其實就是英國版的《香港人權與民主法案》，而且糅和了《中英聯合聲明》的前宗主國責任、BNO議題、和整個英聯邦這三大題目，比美國的法案更有深遠影響。

雖然下議院跟隨的門檻甚高，但不少港人游說團已開始在英國活動，以港人在英國的潛在影響力，配合目前形勢，再下一城，完全可能。這條戰線給予北京進一步實踐「全面管治權」的制約，潛力甚大，值得大家共同努力，特別是曾經在英國工作、讀書、做生意的香港人，是時候，善用大家的網絡做實事了。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）