彈劾特朗普關鍵證人捲性侵醜聞

3女指控 稱遭強吻逼看露體

美國新聞網站ProPublica報道，創辦Portland Monthly雜誌的沃格爾（Nicole Vogel）在2003年游說桑德蘭投資，她憶述在俄勒岡州波特蘭擁有5間酒店的桑德蘭最初答應，但一次邀她參觀酒店房間時企圖強吻她。沃格爾制止他並離開酒店。數周後兩人又見面，桑德蘭把手放到沃格爾的大腿，表明拒絕投資雜誌。

另一名女事主索利斯（Jana Solis）稱，2008年為桑德蘭檢驗物業和財產，對方邀她到大宅鑑定藝術品時，桑德蘭在池畔小屋下半身赤裸對着她，但她成功脫身。數月後，她又到其酒店工作，桑德蘭邀她到酒店頂層的居住房間在梳化喝酒，桑德蘭突然壓着她和強行舌吻其頸項，最終她擺脫對方。後來桑德蘭批評她的工作表現不濟，她認為這與她拒絕他求愛有關。

第3名女子塞普（Natalie Sept）則憶述，2010年桑德蘭表示願助她事業，但她拒絕對方強吻後，桑德蘭便中斷聯繫。

桑德蘭稱指控不實，他的律師質疑3名女士或因失去商業機會而報復。

（衛報）