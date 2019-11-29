什葉派腐敗 牽連伊朗

伊拉克民兵組織「人民動員」（PMF）自2014年動員對抗極端組織「伊斯蘭國」（ISIS），他們被指與伊朗關係密切，接受其軍事訓練甚至指揮。該組織在與安全部隊及美軍作戰擊退ISIS的過程中，獲得極大影響力，現已成為伊拉克有力的政治派別，在國會擁有第二多的議席。國際危機組織的伊拉克專家范塔皮（Maria Fantappie）指出，當地民眾會將什葉派政治組織內政客及神職人員的失誤及貪腐問題，與伊朗干預伊拉克事務直接聯繫起來，民間對「人民動員」的觀念亦產生巨大變化，不少示威者視其為鎮壓手段。

在伊拉克爆發示威之際，伊朗亦一直試圖保持盟友關係。有多名什葉派政治官員透露，伊朗革命衛隊「聖城旅」（Quds Force）領袖蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），曾於本月初到聖城納杰夫與什葉派的最高神職人員會面。

（綜合報道）