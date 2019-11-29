伊拉克民間反伊朗升溫 火燒領館 安全部隊南部實彈鎮壓 各地最少28死

伊朗譴責 促更果斷遏示威

納杰夫周三晚有示威者闖入當地的伊朗領事館後放火。目擊者稱，安全部隊曾開槍，試圖阻止示威者前進。當地報道稱，示威者闖入領事館前，職員成功逃去。今次是繼本月初有示威者攻擊伊朗駐卡爾巴拉領事館以來，第二次針對伊朗領事館的攻擊。伊朗譴責事件，又稱伊拉克政府有責任保護其領事館，促請當局對示威者採取更果斷行動。伊朗支持伊拉克政府及部分強勢的什葉派穆斯林民兵組織，日前曾促請示威者在「法律結構的框架」內求變，又指摘西方有份促成伊拉克動盪。

伊拉克成立軍方「危機小組」平亂

納西里耶則有示威者佔領兩座大橋多日，安全部隊昨日向他們開槍及發射催淚彈，路透社引述醫療人員消息，指事件中有最少24名示威者死亡、數十人受傷。首都巴格達亦有4名示威者遭實彈及橡膠子彈擊斃。伊拉克政府同日宣布在數個省份成立軍方「危機小組」以平息動亂，並在納杰夫及納西里耶兩地實施宵禁。軍隊亦加強在納西里耶邊境的部署，截查所有進入城市的人及車輛。

貪腐觸發示威近兩月 逾360死

根據法新社統計，當地持續近兩個月的反政府示威已造成逾360人死亡。首都巴格達自10月1日起有年輕民眾不滿貪污嚴重、失業率高企及公共服務缺乏而上街示威，惟遭安全部隊以致命武力驅散。示威隨後持續升級並蔓延到其地城市，集中在南部。不少人指控伊朗是伊拉克政府貪腐及制度失效的幫兇。總統薩利赫（Barham Saleh）本月初曾表示，上任僅約一年的總理邁赫迪（Adil Abdul Mahdi）將於各政治派系協定出替代人選後辭職，但示威者堅持要徹底改革政體。

新加坡國立大學中東研究所的高級研究員哈達德（Fanar Haddad）認為，伊拉克政府或會藉焚燒伊朗領事館一事，強化示威者是「滲透人員及破壞分子」等說法，從而更嚴厲鎮壓。他認為事件的確能向伊朗傳達不滿信息，但亦為親伊朗民兵組織帶來好處，讓他們能將現况歸咎為對什葉派最高領袖西斯塔尼（Ayatollah Ali al-Sistani）的威脅，有藉口實行鎮壓。被指與德黑蘭關係密切的民兵組織「人民動員」表示，若有人試圖接近身在納杰夫的西斯塔尼，該組織將會以全副武裝與之對抗。

（路透社/法新社/BBC）