選手捱飢抵渴睡地板 主辦東南亞運菲捱轟

大會周六在馬尼拉以北的克拉克（Clark）揭幕，今屆有11國約1.1萬名選手及職員參與。可是，東帝汶的足球隊教練周日（24日）召開記者會，投訴球隊要在機場呆等8至9個小時才有人來接待，接着又要幾個小時等車載往酒店，最終還送錯了目的地，打亂訓練安排。柬埔寨隊員則在機場等了3小時車，再花8小時等酒店準備房間，其間要在會議廳席地而臥；不過相關酒店聲明指代表隊在標準入住時間前到早了。泰國隊投訴不夠房間，要3名選手住一間雙人房，訓練場地也太遠，他們寧可在街上練習。越南隊埋怨常遇塞車，以及要求增加膳食分量，惟酒店要求他們向籌辦單位書面申請。

一廁格現兩坐廁 設計惹質疑

新加坡隊也抱怨交通安排和所提供清真膳食不夠分配給選手，其領隊投訴寫道：「部分代表隊成員什麼都沒得吃，要捱餓。」就連東道主菲律賓的女子足球隊都抱怨酒店「食物的質和量都不夠」，令選手缺乏訓練所需營養，又被迫4、5人共宿雙人房。

菲律賓東南亞運動會籌委會主席卡耶塔諾（Alan Cayetano）周日（24日）致歉說：「我們為諸般不便，或者我該說是無效率、協調不周，道歉。」惟主辦方聲稱95％參賽運動員對組委會的服務感到滿意，又歸咎部分代表隊更改抵埗資料導致混亂。

此外，儘管比賽即將舉行，當局花了數以百萬計披索設計和興建的場館、設施卻還在趕工。例如在博卡韋（Bocacan）舉行開幕禮的天幕約花了100萬美元（約780萬港元）興建，但基本設施仍未完成。周一舉行首場足球比賽、緬甸對馬來西亞在翻新的黎剎紀念體育場舉行，仍未有電子記分牌。有記者投訴足球新聞中心還搭着棚架，猶如未建好的倉庫，亦無通風系統。有場地的女洗手間，更出現一個廁格內有兩個坐廁的奇景，照片和影片在網上瘋傳。

反對派質疑貪污 籌委會稱預算遭拖延

反對派政客質疑事涉貪污，籌辦委員會辯稱是籌辦預算被拖延以致付款滯後。菲律賓總統杜特爾特發言人昨表示，總統要求調查主辦混亂理由和追究責任：「他不能容忍貪污。」總統反貪委員會表示，將待整個賽會於12月11日結束後，調查相關的指控。

（衛報/路透社/菲律賓星報）