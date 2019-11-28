咫尺地球：如何閱讀五眼聯盟的香港共諜案？ ／文：沈旭暉

繼英國爆出駐港領事館職員鄭文傑被中國拘留嚴刑逼供後，澳洲又有自稱中國特務王立強投誠爆料，供出在香港為中國情治機關工作的內情，包括親自策劃綁架銅鑼灣書店老闆李波到內地，同時另一名疑似中國間諜在澳洲神秘死亡。與此同時，美國正在審議《香港人權與民主法案》；早前有香港富豪對美國大專院校的捐款，因政治原因被退回；因為孟晚舟案和中國關係緊張的加拿大，傳出考慮審定香港法案，被中國駐加大使警告。以上都是「五眼聯盟」國家，聯盟外，連比利時孔子學院院長也因為涉嫌間諜行為，被禁入境歐盟……這個清單還有很長，若說一切都是「個別事件」和「巧合」，明顯自欺欺人。

那直接問：和香港有什麼關係？

中國「銳實力」滲透 西方合作反制

首先，這些案件得到西方國家領袖不同程度的背書，例如英國外相公開表示鄭文傑的供辭「可信」（credible）。須知他們爆料前，肯定需要再三內部核實資訊，經過測謊程序，政要才會押上信譽背書。這些領導人明知道北京會以「嫖娼」、「通緝犯」一類標籤回應，也繼續放話，除了反映證人所言具公信力，也把事情提升到更高層次。「五眼聯盟」國家是情報互通的，這些案件同步爆破，而且看來陸續有來，套用北京思維，「不得不懷疑有什麼佈局」。

表面的佈局，自然是中國這類「銳實力」行為，開始滲入各國核心選舉工程、文化產業、教育單位、資訊科技等戰略位置。自從《經濟學人》把這名詞發揚光大，並以澳洲為重災區，西方各國對中國崛起更警惕，反制舉措必然增加。然而，全球化時代的經濟結構，早已令各國之間的相互依賴密不可分，像舊冷戰那樣斷裂交往並不可能，以致各式各樣的制裁，都會局限在個別範疇。

國際「白手套」 香港世界地位迎大變

於是，這一輪諜影風暴，就明顯有所指：香港。在這些案例中，無論是疑似共諜的情報基地，還是受害人的工作單位，或是問題資金的來源地，都是香港，也就是說香港作為一個國際關係的白手套，再次舉世關注。須知美國正在通過的《香港人權與民主法案》，新版本有一個條款，就是鼓勵美國盟友訂立類似法例，以結成國際社會保障香港的包圍網，特別點名英國、加拿大、澳洲、日本和韓國等。加拿大開始討論立法、中方強烈反彈，就是源於此。

但和美國相比，這些盟國對中國經濟的依賴更大，純粹為「香港人權與民主」立法的誘因更小，這涉及國際關係的現實，心照不宣。但假如立法和國家安全掛鈎，動機就大得多。這些國家陸續爆出中國利用香港從事特務行為，甚至是顛覆本國的情報中樞，無疑是合理化立法的契機：要不是各國承認香港的特殊地位，中國要利用香港從事諜報活動，還不容易。世上沒有無緣無故的愛與恨，從現象看本質，香港在世界的角色，正處於大變革之中，震撼恐怕陸續有來。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）