眾院邀特朗普赴彈劾聽證 「不去別怨」

民主黨的司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）表示，公開聽證會將於當日美東時間早上10時（香港時間晚上11時）舉行，特朗普可藉此機會出席聽證會，否則就應停止抱怨有關程序，「我希望他跟之前的總統一樣，選擇直接或透過律師參與調查」。他在信中又形容聽證會是討論彈劾歷史案例及憲法依據的好機會，亦可確定哪些行為構成憲法所指的「重罪及不當行為」。特朗普須於周日傍晚前回覆會否出席，並指出代表律師。

《華郵》：克林頓顧問訪白宮獻策

《華盛頓郵報》引述消息報道，前總統克林頓的首席政治策略顧問佩恩（Mark Penn）上周一曾到白宮逗留逾一小時，向特朗普提供民調數據及彈劾調查建議。佩恩曾協助處理克林頓彈劾案，據指他保證特朗普不會被罷免，又建議他跟隨克林頓當時的應對方法。佩恩則否認為特朗普提供建議，澄清只見過對方兩次。

特朗普被指以跟烏克蘭總統澤連斯基在白宮會面，以及近4億美元的軍事援助作交換條件，向該國施壓要求公開調查民主黨總統參選人拜登及其兒子，觸發針對「烏克蘭門」風波的彈劾調查。除了司法委員會，眾議員情報委員會上周亦結束為期兩周的公開聽證會，主席希夫指3個負責彈劾調查的委員會正着手準備調查報告，預計會於下周二公布，之後司法委員會將撰寫彈劾總統條款，在下月中前交由眾議院表決。

路透社與民調機構Ipsos周二公布的民調顯示，美國有47%民眾支持彈劾特朗普，淨支持率由本月中公開聽證會舉行前的3個百分點，上升至7個百分點。美國有線新聞網絡（CNN）民調則顯示有一半民眾支持彈劾、43%反對，數據與上月沒變化。

（BBC/路透社/華盛頓郵報）