工作狂主席「蝸居」辦事處

馮德萊恩的委員會成員各代表其一成員國。9月首次公布新班子名單時，成員原定有14男、13女，使全會男女比例接近均等。1992年歐盟成立之初，其決策者幾乎「清一色」是男性；到今天連馮德萊恩在內，女性成員達13人，為歷屆之最，但歐洲婦運家梅科克（Joanna Maycock）說：「即使你可以稱此為進步，這進度極之令人失望。我們期望採取全面、果敢的政治策略達至男女平等，那是歐盟從開始之初的價值觀。」新委員會另一特色是有迄今最年輕成員，擔任環境、海洋與漁業事務專員的拉脫維亞代表辛克維丘斯（Virginijus Sinkevicius），本月初剛滿29歲。他表示，上任後將回應年輕人對環保與抗暖化的訴求。

以長時間工作著稱的馮德萊恩還有創舉：為節省住宿費、保安費和交通時間，她將在每周的工作天在歐盟辦事處內居住。布魯塞爾新歐盟總部Berlaymont的頂樓已騰出一間約270呎的房間及添加沐浴設備。

（綜合報道）