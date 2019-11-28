任命高票通過 歐盟新班子迎挑戰 英國脫歐、法德不和、抗暖化 考驗馮德萊恩

提名遇波折 全體押後一月上任

馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的委員會名單周三得到歐洲議會461票贊成、157票反對、89票棄權，通過任命。這個得票遠勝馮德萊恩的主席任命在7月表決時的383：327、僅比通過門檻多9票的成績，可謂出乎外界意料。這屆委員會本該於11月1日履新，惟因有法國、匈牙利與羅馬尼亞的提名人遭否決，需重新挑選提名人和舉行第二輪聽證會，以致全體押後一個月上任。

「歐洲綠色協議」百天內公布

馮德萊恩在表決後以英文、法語、德文發言，謂歐洲「能當全球更佳秩序的塑造者」。她說：「這是歐洲之職，歐洲公民想要的。」她視關乎「生存」挑戰的氣候變化問題為其團隊核心要務，強調已無餘裕在遏止氣候變化上浪費多一刻時間。她7月角逐主席時曾承諾，當選後要在10年間使歐盟的廢氣排放，降至相當於1990年水平的五成，且將在履新首100天內公布「歐洲綠色協議」。她現已把勾勒2050年使歐洲實現碳中和的法律，以歐洲投資銀行作為歐盟氣候過渡銀行等「歐洲綠色協議」工作，交荷蘭籍執行副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）負責。不過她同時強調，須「包容」仍仰賴煤炭維持就業、能源、經濟增長的成員國，明顯向波蘭等國示好。

這61歲德國前國防部長以英國埃塞克斯的冷凍櫃39屍人蛇命案，帶出移民問題雖然「分裂」大家，但「該向前邁進」。她說：「歐洲一直為那些需要國際保護的人士提供庇護所，而使逗留人士融入社會符合我們的利益，但也必須確保那些無權留下來的人返回家園……我認為一個以價值觀、法治為傲的歐洲，是人道與效率的答案。」她又籲請歐盟規則允許靈活性以幫助成員國經濟增長。她同時矢言捍衛民主，暗示將續對損害法治、人權的波蘭和匈牙利等施壓。

「與英聯繫仍牢固 與美存問題」

她還表示尊重英國人想脫歐的決定，不過英國跟歐洲的聯繫將持續牢固。至於在特朗普治下變緊張的歐美關係，她說：「我們無疑存在問題，但關係經得起時間考驗。」

相對於歐洲理事會的決策角色，歐盟委員會負責行政職能，目前其26名成員均代表了不同成員國、文化和背景，而女男比例反映力求兩性平衡。然而鑑於按歐盟憲章全會連主席該有28人，如今因英國選擇押後至12月12日大選後再確定是否提名人選，目前歐盟委員會全體名單僅27人，以致委員會的決定將存在違憲危機。

（路透社/法新社/歐洲新聞電視台）