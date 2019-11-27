禁化武組織被指改報告 針對敘軍

2018年4月7日，受反政府民兵控制的敘利亞城鎮杜馬（Douma）疑遭政府軍以化武襲擊，逾40人身亡，美國、法國、英國其後空襲懷疑的官方化武設施，不過敘總統巴沙爾政府和俄羅斯始終堅稱無發生化武襲擊，質疑英國情報組織嫁禍。OPCW曾組團到當地實地調查，今年3月發表報告，稱現場發現兩個裝有活性氯等有毒化學物的圓罐，證明當地曾有化武攻擊，但無指明何方施襲。

圖令化武證據「更有力」

惟維基解密上周六（23日）披露一封2018年6月22日發出的OPCW內部電郵，顯示署名亞歷克斯（Alex）的調查員向時任幕僚長表示，調查報告修改了對現場發現氯氣濃度的陳述，以令氯氣存在的結論更確鑿，又質疑有毒物質是否源自現場發現的圓罐。他認為報告有偏見，極為誤導，且沒有事實根據，認為此經過修訂的報告「已無法反映調查小組的發現」，要求如實公開原版的調查報告。路透社引述OPCW消息人士證實該電郵屬實。

（路透社/衛報/法新社）