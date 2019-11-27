禁化武組織被指改報告 針對敘軍

【明報專訊】揭密網站「維基解密」上周六（23日）披露禁止化學武器組織（OPCW）的內部電郵，指組織涉就去年春敘利亞曾受化武襲擊的報告竄改描述現場氯氣濃度等字眼，試圖令報告顯得更有力，質疑報告偏頗誤導。組織總幹事回應稱有關指控純粹調查人員的「個人觀點」，堅持調查結論獨立專業。法國、英國、美國代表均支持OPCW的報告結論。俄羅斯則批評報告「歪曲事實」，反映組織內部分裂。
2018年4月7日，受反政府民兵控制的敘利亞城鎮杜馬（Douma）疑遭政府軍以化武襲擊，逾40人身亡，美國、法國、英國其後空襲懷疑的官方化武設施，不過敘總統巴沙爾政府和俄羅斯始終堅稱無發生化武襲擊，質疑英國情報組織嫁禍。OPCW曾組團到當地實地調查，今年3月發表報告，稱現場發現兩個裝有活性氯等有毒化學物的圓罐，證明當地曾有化武攻擊，但無指明何方施襲。
圖令化武證據「更有力」
惟維基解密上周六（23日）披露一封2018年6月22日發出的OPCW內部電郵，顯示署名亞歷克斯（Alex）的調查員向時任幕僚長表示，調查報告修改了對現場發現氯氣濃度的陳述，以令氯氣存在的結論更確鑿，又質疑有毒物質是否源自現場發現的圓罐。他認為報告有偏見，極為誤導，且沒有事實根據，認為此經過修訂的報告「已無法反映調查小組的發現」，要求如實公開原版的調查報告。路透社引述OPCW消息人士證實該電郵屬實。
（路透社/衛報/法新社）
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