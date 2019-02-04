指115中國學府有軍方聯繫 澳智庫促慎合作

澳洲戰略政策研究所（ASPI）報告指中國政府實行「軍民融合」的戰略，利用中國大學的創新研究，加速軍事發展與擴大國家的硬實力，但若屬與外國合作的研究，便對那些相關國家構成不良影響。ASPI表示，有方法可供各國政府、大學、機構評估跟中國機構合作風險，而在其數據庫內，有92間機構，包括20間民辦大學，屬「極高危」類別，23間民辦大學歸屬「高危」類，另有最少15間民辦大學涉及網絡攻擊、非法出口或間諜。報告指中國國防工業集團是9間大學的監督機構，派遣了數千名職工赴外受訓。160個國防實驗室雖然門面上沒有軍方聯繫，卻受解放軍資助和監督。

分析員喬斯克（Alex Joske）報告說：「跟中國的大學合作，被以監視、侵犯人權或軍事目的解放軍或國安機關利用的風險愈來愈大。」他建議，澳洲政府必須設立專門監督學術研究廉潔度的全國性機構，並且修改有關防止外國干預的法案。他在報告中點名提到兩間大學，分別是悉尼科技大學（University of Technology Sydney）和臥龍崗大學（University of Wollongong）。

中方質疑「冷戰模式思維」

此前，中國政府回應同類指摘時，已否認過有不當活動，反質疑澳洲採用「冷戰模式思維」。

（綜合報道）