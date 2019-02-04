阿爾巴尼亞數十年最強震 最少18死600傷

民眾睡夢中被埋 旅遊勝地受災嚴重

地震發生於凌晨3時54分，震央在首都地拉那（Tirana）西北34公里，美國地質勘探局稱深度20公里。巴爾幹是地震活躍地區，阿爾巴尼亞稱這是20、30年來最強地震，地震學家奧梅尼（Rrapo Ormeni）更稱是1926年以來最強烈的。

地拉那市民昨日驚惶失措奔出黑暗街頭，接近震央的瀕海旅遊勝地都拉斯（Durres）及其鄰近的蘇馬納（Thumane）受災最嚴重，城鎮內外遍見倒塌樓房。蘇馬納有48歲居民說，她在5層高樓宇的4樓單位睡覺時，忽然天花塌下：「天花從頭上跌落，我都不知道我們是怎樣逃出來的。」居住單幢屋的察拉說，地震後聽到樓塌聲，遂抓起孩子奔出屋外。

地震後，士兵與民防部隊努力搜救，不少民眾亦徒手加入挖掘、搬石。總理辦公室稱死者以都拉斯居多，多人依然失蹤。衛生部稱有逾600傷者在醫院急救。

法新社指阿爾巴尼亞都市規劃混亂，尤其是受遊客歡迎的沿海地區，許多樓房在興建時都無依程序取得許可及符合安全規定。

（法新社/CNN）