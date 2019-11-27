性侵阿根廷失聰童 兩神父囚逾40年

逾20童受害 最小4歲

59歲阿根廷神父科爾瓦喬（Horacio Corbacho）被判45年有期徒刑，83歲意大利神父科拉迪（Nicola Corradi）判囚42年，他們被控2004到2016年間在為有聽覺障礙和失聰兒童設立的機構Antonio Provolo Institute for deaf and hearing對20多名學童伸出狼爪。園丁戈麥斯（Armando Gomez）同因性侵被判監18年。法新社報道，受害者包括4歲到17歲的兒童和青少年。該所位於布宜諾斯艾利斯以西約1000公里的學校已關閉。

受害者之一、現年18歲的比利亞隆加（Ezequiel Villalonga）在審訊開始時說：「那裏（學校）的生活非常糟。我們沒有任何交流溝通。我們當時不懂手語，其他同學也什麼都不懂。」他們表示，在學校被禁用手語，無法把自身遭遇告訴別人。一名舊生表示自己遭科爾瓦喬強姦後，被指做幫兇的42歲日裔修女小坂久美子叫他穿上尿布掩飾出血，事件才被揭發。

學校禁手語 「遭遇無法申訴」

判決後，3名被告沒有回應，現場則有人流淚，部分受害者的母親與家屬互相擁抱。一名受害者的父親說：「大家不知道這對我們、對整個世界來說有多重要。教會一直企圖掩蓋這些弊端，但這些神父強姦、性侵害我們的孩子，我們失聰的孩子！今日，禁止指控神父的禁忌到此為止。」

（BBC/法新社）