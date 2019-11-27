阿富汗百男童被姦 向警求助再遇狼爪

洛加爾青少年、社會與公民研究所負責人穆薩（Mohammad Musa）本月接受《紐時》訪問時指出，今年5月在facebook發現一則帖文，展示多張成年男性與男童擺出性交姿勢的照片，並有影片顯示男童赤腳在20多名男子包圍下跳舞，疑涉及當地戀童陋習「Bacha bazi」（年長男性包養男童泄慾的惡俗，一般相信為女性被禁拋頭露面下所衍生）。組織循線索向當地學童展開調查，發現最少有3間學校共165名男童曾遭教職員強姦，並獲部分教師及區內人士證實，相信尚有更多受害者。

最少涉3校 教師利誘考試及格

其中一名14歲男童向《紐時》稱，一名教師請他「幫個小忙」，以換取期終考試及格，結果遭對方帶到校內圖書館強姦。另一名同校17歲少年亦稱被校長侵犯，更被威脅不容聲張，否則會將他殺死。穆薩指出，組織曾將男童的供辭轉交省警方要求跟進，但未見行動，有數名受害男童更透露，同意協助警方調查後復遭警員強姦，懷疑事件涉及串謀犯案。他亦稱，最少7名受害男童身亡，很可能遭對事件感羞恥的家人殺害，另有男童被禁止回家。

爆料人疑遭情報部門扣留

洛加爾青少年、社會與公民研究所透露，穆薩早前與一名同事就性侵案接受阿富汗新聞台Tolo News訪問後，上周末遭阿富汗國家情報部門拘留，至今下落不明。《衛報》周一（25日）則報道，穆薩被拘留時正前往首都喀布爾，與歐盟大使會面，此前曾稱因調查學童性侵案遭威脅，相信亦受國家安全局監控。國家安全局拒絕評論事件。

洛加爾省警方發言人否認穆薩指控，強調「沒有人向警方舉報強姦案，那只是流言」。省長阿沙克齊（Mohammad Anwar Ashaqzai）稱，正檢視該倡議組織提供的受害者供辭，但稱未發現省內學校曾發生強姦案，如發現文件屬揑造，涉事者將面對法律制裁。

阿富汗獨立人權委員會主席阿克巴爾（Shaharzad Akbar）呼籲政府調查指控，並起訴所有犯案者，並要求當局保護調查事件的倡議組織成員。國際特赦亦警告，兩名被拘留的倡議組織成員恐遭當局虐待或不當對待，促當局立即放人。

（紐約時報）