咫尺地球：Do So：大數據操控的「千里達白票運動」，與…… ／文：沈旭暉

連登鼓吹白票帖文異常升高

以上觀察，令人想到2010年加勒比海的英聯邦國家千里達（又譯特立尼達）大選，這案例因為被選入Netflix紀錄片The Great Heck，而成為大數據政治經典。千里達和多巴哥本來以加勒比海非裔人為主，他們是非洲黑奴後裔與拉丁美洲原住民結合而成；但英國殖民期間，大舉引入來自南亞次大陸的勞工，到了後者歸化入籍，印裔反客為主，成為千里達一個足以和非裔平起平坐的重要族群。千里達獨立後，選舉圍繞兩大族群運作，變成了身分認同政治。

2010年大選前夕，千里達網上忽然興起了一個名叫「Do So」的運動。運動由一名80歲老人交叉雙手，拒絕現任總理進入家園拉票的故事得到啟發，網民紛紛表示對官僚主義不滿，繼而出現了一個論述，就是選舉不過是既得利益者的小圈子遊戲，投票只會加強了對這個不公義制度的認受，所以應該拒絕投票或投白票，以示不滿。運動以交叉雙手為政治語言，成為青年反抗文化的一部分，出現了Do So塗鴉、Do So手勢、Do So舞步等。假如Do So真的令更多人拒絕投票，理應對兩大族群都有影響；但因為印裔家庭觀念較重，投票往往是一家人集體參與，只要Do So大行其道，印裔政黨就是贏家。最終選舉結果，印裔政黨憑藉關鍵選區的搖擺票獲勝，成為新一屆執政黨。

外力干預加勒比海島國疑案

根據The Great Heck，Do So不是一個自然出現的網絡文化，背後策劃的，正是後來因為特朗普競選美國總統、英國脫歐而聲名大噪的大數據公司：劍橋分析（Cambridge Analytica）。這紀錄片揭露，千里達的印裔政黨聘請了Cambridge Analytica，而因為千里達缺乏有效的私隱條例，可以很容易鎖定非裔年輕人這目標群組，對其作密集植入式廣告宣傳「拒絕投票」，令本來很小眾另類的運動，慢慢變成主流。當選的印裔總理否認指控，表示對一切不知情，至今在當地政壇依然莫衷一是，但起碼有印裔組織承認為了選戰，確曾接觸Cambridge Analytica。

說了這麼多，並非要說明區選前夕的「白票運動」，一定受到外力干預。但假如從事大數據分析的朋友察覺異動，確有責任提出數字，讓網民自行研判，這才能一方面避免把提出意見的網民盲目否定，另一方面避免有心人有機可乘操作選舉。我們在選舉前夕分享了相關數據，希望盡一己責任，即如是觀。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）