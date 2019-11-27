裁白宮顧問須作證 法院：總統不是國王

眾院：彈劾調查報告最快下周出爐

自眾議院議長佩洛西開展彈劾總統特朗普的調查以來，眾議院共舉行17場閉門聽證會和5場公開聽證會。希夫在信中表示，多名證人所言已「明確表示」特朗普曾以與烏克蘭總統澤連斯基的白宮會面，及向烏克蘭提供軍事援助作為交換條件，以施壓烏克蘭公開調查民主黨總統參選人拜登及其兒子，其行為等同「以損害國家安全為代價，利用外國勢力牟取個人利益和政治紅利」。希夫亦稱，特朗普拒絕合作可能構成另一彈劾條款的依據。

希夫表示，委員會預計在國會結束休會後完成彈劾調查報告，然後交至眾議院司法委員會，之後司法委員會將撰寫彈劾總統條款並表決。如果通過，眾議院將就是否彈劾總統作全體投票。眾議院司法委員會主席納德勒曾表示，可能在聖誕節前完成眾議院投票。

另一方面，華盛頓聯邦地區法院同日裁定，白宮前法律顧問麥加恩須履行國會傳票出席聽證會。法官傑克遜在長達120頁的判辭中說，「無論該官員有多忙碌多重要，或接觸多少機密文件，總統都無權免除其法律義務」，如履行國會傳票出席聽證會，「美國250年歷史說明的最重要的事之一就是——總統不是國王」。

麥加恩作為白宮法律顧問，負責就與總統及其政府相關的所有法律問題提供意見建議，是「通俄門」關鍵證人。國會眾議院司法委員會今年4月即向他發出傳票，白宮則以麥加恩作為政府高官，擁有豁免權為由阻止。

（法新社/中新社）