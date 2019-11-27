加泰獨派願合組政府 換獨立談判

西班牙本月10日舉行今年第2次大選，最大社會黨在全院350席國會只贏得120席，需和其他政黨籌組聯合政府。現時它已與激進左翼「聯合—我們可以」（Unidas Podemos）結盟，惟兩黨總合只有155個議席，仍未達176席的最低門檻。

消息：要求嚴苛難談攏

加泰歷史最悠久獨派ERC有13席，如果桑切斯能拉攏它，就可組成政府。ERC周一召開了大會，徵詢逾9000名黨員對加入政府的意向，結果獲94.6％表示有條件贊成：須在沒有預設條件下，由中央政府與加泰自治政府，依據明確時間表，通過化解政治衝突談判達成協議，並保證履行承諾等。

ERC發言人比拉爾塔（Marta Vilalta）表示，社會黨必須先接納該黨提出獨立談判的要求，否則ERC將繼續拒絕加入聯合政府。ERC預計本周內可得社會黨首肯，但桑切斯一直反對加泰獨立公投和國家分裂，有消息人士告訴路透社，礙於ERC的要求嚴苛，談不攏的機會仍大。ERC與社會黨都不排除政治僵局持續的可能。

（路透社）