前總統莫拉萊斯逃亡 原住民支持者嘆變孤兒

抗美國施壓 撐嚼古柯葉傳統

莫拉萊斯因出生地奧魯羅省 （Oruro）出現嚴重乾旱，於是21歲時移居到查帕雷省（Chapare）並展開工會生涯，後來晉升為6個古柯農民聯會的領袖，並於1997年成為國會議員。古柯葉是提煉可卡因的原材料，因此當時美國一直向玻國施壓，要求限制古柯種植，但莫拉萊斯堅持捍衛咀嚼古柯葉的傳統和其他祖傳用途，上台後亦批准擴大查帕雷省合法種植古柯葉的土地面積，並在沒有美國監督或資源下發起自己的禁毒運動。作為印第安原住民的分支艾瑪拉人（Aymara），他經常在公開場合穿著原住民服飾及說艾瑪拉語，任內有36個原住民群體獲憲法承認，佔該國約1100萬人口的逾六成。

查帕雷省因而成為對莫拉萊斯最忠實的地區之一，在臨時總統阿涅斯就任後，當地農民在多地設置路障抗議，並以玻國傳統褶邊裙（pollera）及代表原住民的印加旗幟（Wiphala）作為示威象徵。51歲的原住民培尼亞（Sonia Pena）慨嘆：「我們原本過着和平而安寧的生活，但現在卻覺得自己失去父親。」

（法新社）