玻利維亞雙方讓步 衝突暫息 政府允撤軍釋示威者 抗爭陣營拆路障

120天內重新大選 禁前總統參選

雙方在國際調解員協助下達成協議，阿涅斯周一表示：「經過艱難及戲劇性的經歷，我們正回復正常。」莫拉萊斯政治發迹地查帕雷省的城鎮薩卡瓦（Sacaba）中，被不少人視為其接棒人的古柯農民工會負責人羅德里格斯（Andronico Rodriguez）則表示，示威者將努力安撫國家並為下屆大選做好準備，「我們逐步進入休戰狀態，但若他們（阿涅斯政府）不履行承諾，我們將更大力封鎖」。惟當局對部分訴求有所保留，包括拒絕讓內政部長穆里略（Arturo Murillo）辭職或保證示威領袖不會受起訴等，周一亦對莫拉萊斯一名主要顧問發出拘捕令，指控其言論涉及恐怖主義和煽動叛亂。

早前有示威者封鎖主要燃料廠，導致當地石油氣供應一度陷入短缺。能源部長烏戈（Victor Hugo Zamora）周一表示，當局正努力令燃料供應恢復正常。玻國多地的學校和店舖重開，其中拉巴斯的加油站恢復燃料供應，路面交通開始變得繁忙。

當地官員指大部分主要運輸通道的路障已被移走，但種植古柯葉為主的查帕雷省繼續有支持莫拉萊斯的農民封鎖主要高速公路，要求為喪生的示威者尋求公義。自上月20日備受爭議的總統大選以來，示威已造成至少33人死亡，其中有9人死於薩卡瓦本月15日發生的嚴重警民衝突。當地周一有民眾舉行默哀儀式，有死者家屬邊啜泣邊展示其26歲兒子的照片，表示：「希望玻利維亞能回復和平，不再發生屠殺。」美洲人權委員會的專家同日抵達當地視察，調查示威期間發生的暴力事件，並敦促當局「達至公正、賠償受害人及釐清事實」。

阿涅斯周日簽署國會前一天通過的法案，宣告上月20日選舉結果無效並準備在120天內舉行新大選，但禁止在過去兩屆擔任總統的人競逐連任，意味流亡到墨西哥的莫拉萊斯不可參選。原本的選舉法院成員被指涉嫌操縱選舉結果而遭罷免，國會下一步須重新成立這個由7人組成的機構，負責決定新大選日期。

分析：實用主義派勝激進派

美國佛羅里達州國際大學的政治學教授加馬拉（Eduardo Gamarra）認為，雙方能於局勢瀕臨崩潰之際達成協議可謂是「巨大成就」。他又指今次反映莫拉萊斯所屬的「爭取社會主義運動黨」（MAS）內分成兩個陣營，一方不希望將政黨的未來押在莫拉萊斯身上，而較為激進的另一方則與他關係密切，最終由實用主義派獲勝。

（法新社/路透社/金融時報）