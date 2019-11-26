萬維網之父籲「救網」 巨企響應「網絡契約」

「網絡契約」（The Contract for the Web）由80間政府機構、企業與民間組織以逾1年時間策劃，透過伯納斯-李網絡基金發布，當中列出保護網絡的9項核心原則，包括要求政府、企業及個人作出具體承諾，保障網絡不被濫用，不會損害人權與民主，並確保網絡對人類有所助益等。其中政府須確保所有人都可連接網絡，企業亦須確保網絡服務可負擔，並尊重用戶私隱。契約亦呼籲用戶在網上創造豐富及適切恰當的內容，令網絡成為有價值、安全包容的地方。

契約雖無約束力，但目前已有逾150個機構表明願為契約背書，包括科技巨企微軟、Google、fb、Twitter及網絡權益組織「電子前線基金會」（EFF）等，法國、德國和加納政府及數千名人士都加入這項計劃。支持契約者必須顯示他們會實踐有關原則，並研究解決網絡問題的方案，否則會從名單中被除名。

確保網絡助益人類 Google fb參與

伯納斯-李受訪時指出，今次是全球首次列明網絡使用者有何共同責任。他說，將網絡帶領向錯誤方向的力量向來非常強大，「不論企業或政府，控制網絡是巨大利益，或是確保掌權的方法」。其中最大的挑戰在於網絡日漸走向分裂敵對的「巴爾幹化」，同時中國、俄羅斯及伊朗政府向國內網絡施加的技術控制、審查及監控不斷增加。

伯納斯-李：中俄增監控網絡

伯納斯-李強調必須立即以行動改變，「如果我們任由網絡維持現狀，將有大量事情出錯。若不扭轉局面，我們可能最終面對『數碼反烏托邦』」。

對於加入契約的Google及fb早前遭際特赦組織點名挪用用戶資料，「容許大規模人權侵害」，伯納斯-李稱，兩間公司均是主動與基金會接觸加入，認為企業與政府共同參與討論非常重要，否則將不會有足夠影響，亦將欠缺洞察力。

（衛報/時代周刊/德國之聲）