逾60醫生函英大臣 憂阿桑奇獄中亡

參與聯署的醫生來自美國、澳洲、英國、意大利、瑞典和德國等地，他們稱撰寫公開信是要表達對阿桑奇身體和精神健康的嚴正關注，憂慮以他的身體狀况能否出席明年2月開始的引渡聆訊。他們呼籲當局將阿桑奇從守備森嚴的倫敦東南部監獄貝爾馬什監獄（Belmarsh Prison），轉送到一家大學的教學醫院。

聯國專員報告曾指持續受虐

聯署醫生指出，阿桑奇需要緊急生理和心理治療，而任何治療都應在設備齊全及有專業人員的大學教學醫院裏進行。他們憂慮阿桑奇若未能接受緊急評估和治療，據現掌握的資料推測，他有可能在獄中死亡。他們的判斷是基於阿桑奇10月21日在倫敦出庭時狀况的描述，和聯合國酷刑問題特別報告員梅爾澤（Nils Melzer）11月1日的報告，而促請當局安排阿桑奇送院。梅爾澤的報告亦指阿桑奇持續受到虐待，可能會令他死亡。

48歲的阿桑奇上月在倫敦威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates' Court）出庭時身體顯得很虛弱，當他被要求在庭上發言時又顯得困惑，包括聲稱記不起自己的出生日期，甚至在聆訊結束時向法官表示不明白庭上剛才發生甚麼事，亦投訴被囚在監獄時面對的環境。

另外，《悉尼先驅晨報》周一報道，指曾經在柬埔寨以政治犯身分被囚15個月的澳洲電影製作人里基森（James Ricketson）亦向總理莫里森發公開信，稱有明顯證據顯示阿桑奇未按英國法律獲公平對待，促請政府介入事件，將澳洲公民阿桑奇帶回澳洲。

（法新社）